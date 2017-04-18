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Суд продлил арест начальнику лагеря на Сямозере, обвиняемому в гибели детей

Происшествия
18 апреля, 17:37 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить на два месяца срок ареста обвиняемому, так как на свободе он может продолжить заниматься преступной деятельностью
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ПЕТРОЗАВОДСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд продлил по 18 июня арест начальнику лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадиму Виноградову, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому Виноградову Вадиму Олеговичу на два месяца, всего до 12 месяцев, по 18 июня 2017 года включительно", - сказала судья Оксана Егорова.

Виноградову предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить на два месяца срок ареста обвиняемому, так как на свободе он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей или потерпевших.

По делу проводятся следственные действия. Виноградов и его адвокат вопрос об удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста оставили на усмотрение суда.

Трагедия на Сямозере

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель" Сямозеро" Елена Решетова совместно с начальником лагеря Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули. Обвиняемые умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП, желая скрыть происшествие.

СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова находится под стражей, а экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко под домашним арестом. Инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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