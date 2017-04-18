Суд продлил арест начальнику лагеря на Сямозере, обвиняемому в гибели детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд продлил по 18 июня арест начальнику лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадиму Виноградову, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому Виноградову Вадиму Олеговичу на два месяца, всего до 12 месяцев, по 18 июня 2017 года включительно", - сказала судья Оксана Егорова.

Виноградову предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить на два месяца срок ареста обвиняемому, так как на свободе он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей или потерпевших.

По делу проводятся следственные действия. Виноградов и его адвокат вопрос об удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста оставили на усмотрение суда.

Трагедия на Сямозере

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель" Сямозеро" Елена Решетова совместно с начальником лагеря Вадимом Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года, в результате 47 школьников вышли в акваторию Сямозера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности, также была превышена пассажировместимость, детей не обеспечили спасательными жилетами подходящего размера. 18 июня в результате ухудшения погоды два туристических каноэ с находящимися на них 24 детьми перевернулись, 14 детей утонули. Обвиняемые умышленно не сообщили в экстренные службы о ЧП, желая скрыть происшествие.

СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова находится под стражей, а экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко под домашним арестом. Инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.