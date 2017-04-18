Бизнесмен Амунц приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о хищении 29 млрд руб. у Межпромбанка

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил бизнесмена, экс-замглаву Ростуризма Дмитрия Амунца к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в соучастии при хищении 29 млрд руб. у ЗАО "Международный промышленный банк" (Межпромбанк).
Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере").
"Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима", - огласила судья Мария Сизинцева. Также его лишили права заниматься финансово-банковской деятельностью сроком на 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов, в котором АСВ требовала взыскать с Амунца 28,3 млрд рублей.
В счет возмещения убытков пойдут автомобили марок Porsche и Mercedes, а также 1/2 доли загородного дома Амунца в районе Рублевского шоссе.
Как установил суд, в 2008-2009 году Амунц принял участие в хищении около 29 млрд рублей, которые Центробанк выделил Межпромбанку в качестве беззалогового кредита. Схему хищения в 2008 году разработал владелец Международного промышленного банка Сергей Пугачев, который скрывается во Франции. В марте текущего года Генпрокуратура России направила запрос о выдаче банкира.