Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого в растрате Виктора Захарченко - отца обвиняемого в получении взятки бывшего замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд еще 31 марта по ходатайству следователя избрал в отношении Виктора Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 мая", - сказала она.

Пресс-секретарь не стала уточнять подробности дела, но отметила, что дела отца и сына Захарченко не связаны друг с другом. "Как следует из материалов, номера уголовных дел в отношении Виктора и Дмитрия Захарченко не совпадают", - сообщила Царева, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Также Юнона Царева сообщила, что Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста отца полковника Захарченко. "Защита обжаловала постановление об аресте Виктора Захарченко. Рассмотрение жалобы в Мосгорсуде назначено на 24 апреля в 10:45 мск", - сказала она.

Дело Дмитрия Захарченко

Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взятки. 22 февраля в его отношении было возбуждено новое уголовное дело по подозрению в получении еще двух взяток. Всего в деле Захарченко, которое расследует СК РФ, насчитывается пять эпизодов.

Как говорится в постановлении суда об аресте, Захарченко получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил финансового директора банка Галину Марчукову о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

Во время обыска у Захарченко были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. При аресте он заявил, что квартира, где нашли деньги, принадлежит его сестре. Источник в правоохранительных органах ранее сообщал ТАСС, что дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка.