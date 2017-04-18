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В США автор трансляции убийства через соцсеть проиграл в казино последние средства

Происшествия
18 апреля, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Поиски убийцы пока безрезультатны
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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Мужчина, который убил человека и транслировал расправу в прямом эфире через социальную сеть Facebook, проиграл в казино штата Огайо последние деньги за несколько часов до того, как совершил преступление. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Согласно его информации, Стив Стивенс написал в соцсети, что играл в казино города Кливленд, "спустил все свои деньги" и "оказался в безвыходном положении".

По информации телеканала, в 2012 году на американца подали в суд города Юклид (штат Огайо) за невыполнение долговых обязательств. Стивенс оценивал размер своих долгов более чем в $35 тыс., из которых $21 тыс. была кредитом, взятым под покупку автомобиля. Мужчина задекларировал личное имущество стоимостью около $1,5 тыс. и чуть больше $350  на счете в банке.

Как информировал  начальник Управления полиции города Кливленд Калвин Уильямс, поиски убийцы пока безрезультатны. "Мы не знаем, где он находится", - признал Уильямс.

16 апреля житель Кливленда Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил запись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его. Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через Facebook, во время которой признался в совершении данного преступления. В настоящее время злоумышленника разыскивают власти, награда за помощь в его поимке назначена в размере $50 тыс.

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