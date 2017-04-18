Полиция Петербурга разбирается в конфликте 15-летнего подростка с бригадой скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства произошедшего несколько дней назад конфликта 15-летнего подростка и бригады скорой помощи, в ходе которого ребенок, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, получил синяки и ссадины.

"В полицию 14 апреля поступила телефонограмма из больницы о конфликте в скорой, на место выехал наряд, который урегулировал конфликт, позднее поступила новая телефонограмма о том, что у подростка, доставленного скорой, зафиксированы телесные повреждения. Полиция проводит проверку по этому сообщению", - рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Заявления от родителей мальчика в правоохранительные органы пока не поступало. "Ни ребенок, ни его семья на учете в полиции не состоят", - добавил собеседник агентства.

Пьяный на занятиях

В аппарате уполномоченного по правам ребенка рассказали, что ребенок пришел в пятницу в школу с сильным запахом алкоголя и признался учителям и социальному педагогу, что впервые в жизни попробовал слабоалкогольный напиток. Социальный педагог отправилась с ребенком в детскую горбольницу номер 5, откуда его было предложено забрать родителям, но мать, работающая кассиром, не могла оставить рабочее место, а отец, находившийся дома с младшим ребенком, отказался прийти за старшим, потребовав, чтобы его доставили домой.

"В отсутствие законных представителей мальчика решено было направить в центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В. В. Цимбалина, - уточнили в аппарате уполномоченного по правам ребенка. - Однако когда юного дебошира туда привезли, он уже был в синяках и ссадинах. По его собственному свидетельству, его спровоцировал, а затем ударил фельдшер скорой. Кроме того, он связал мальчику руки".

Со связанными руками

Со ссылкой на лечебное учреждение аппарат уполномоченного по правам ребенка сообщает, что из ДГБ номер 5 "подросток, действительно, прибыл со связанными руками и вел себя агрессивно - чтобы его утихомирить медикам пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов". "Прибывшие полицейские составили протокол, а затем молодого человека снова отвезли в ДГБ номер 5, поскольку у него были зафиксированы телесные повреждения, предположительно, из-за потасовки в скорой", - отмечают правозащитники правозащитники.

Родители грозят иском

Мальчик оставался в травматолого-ортопедическом отделении детской больницы до середины следующего дня, когда за ним приехала мать, в настоящее время он находится дома на больничном. По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка, мать намерена подать иск в отношении фельдшера скорой, которого подросток обвиняет в нанесении побоев во время поездки из одной больницы в другую.

"Если подтвердятся факты противоправных действий со стороны бригады скорой, медиков может ждать наказание вплоть до уголовной ответственности, - отметили в аппарате. - В то же время, если в результате проверки поведение мальчика сочтут общественно опасным или обнаружат состав административного правонарушения, к работе с ним подключатся другие субъекты профилактики". Правозащитники приводят данные директора школы, согласно которым раньше мальчик не попадал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, и, хотя мальчик учится "довольно посредственно", серьезных претензий к его поведению у педагогов не было.