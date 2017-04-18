Близкие подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявили, что он жил на Украине

БИШКЕК, 18 апреля. /ТАСС/. Родственники подозреваемого в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброра Азимова утверждают, что он несколько лет проживал на территории Украины. Об этом сообщило киргизское агентство "24.kg" со ссылкой на проживающих в киргизском областном центре Джалал-Абад его родственников.

Инфографика Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

"Аброр и Акрам (старший брат) никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть. Они уехали из Киргизстана в 2009 году на Украину, но в конце 2013-го оба брата перебрались в Россию", - говорится в сообщении. По данным родственников, три года назад младший Азимов женился. "Его супруга вместе с ребенком приехала в прошлом году в Киргизстан, у его дочери врожденная травма, девочка нуждается в лечении", - утверждают родственники подозреваемого.

Супруга подозреваемого подтвердила, что ее муж действительно ранее был в Турции, однако "транзитом из Сеула". Близкие к семье лица также рассказали, что родители Азимова развелись почти 20 лет назад, после чего его отец уехал в Россию, а мать осталась в Киргизии.

По их сведениям, Аброр с братом работали в Подмосковье в суши-баре, а их жены в это время проживали в Джалал-Абаде с матерью мужей.

Родственники предполагаемого организатора теракта также заверили, что несколько дней назад исчез его старший брат, который приехал в Киргизию 27 марта для лечения и был прооперирован в частном медицинском центре Джалал-Абада.

"Акрама в минувшую субботу на допрос прямо из больничной палаты медцентра "Касиет" забрали сотрудники регионального управления ГКНБ (Госкомитета национальной безопасности Киргизии), однако ни в клинику, ни домой он так и не вернулся. В ГКНБ утверждают, что отпустили его в тот же день", - отмечается в сообщении.

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. СК РФ назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

6 апреля СК РФ сообщил о задержании в связи с терактом восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. На следующий день они были арестованы. 17 апреля в Подмосковье был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро - Аброр Азимов. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова".