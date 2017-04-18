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Самолет Air Canada потерял колесо шасси, но смог приземлиться

Происшествия
18 апреля, 21:09 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
На борту Airbus A330, который выполнял рейс Монреаль - Лондон, находились 294 пассажира
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ОТТАВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Лондон, потерял одно из колес шасси при взлете. Об этом  сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 апреля. На борту Airbus A330 находились 294 пассажира. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Хитроу в столице Великобритании.

По словам представителя авиакомпании Изабелль Артур, у данного типа самолетов восемь колес шасси и потеря одного из них не помешала лайнеру совершить посадку. Предположительно, колесо отлетело от Airbus A330 перед взлетом из монреальского аэропорта. Артур добавила, что неполадка уже устранена, и не сообщила других подробностей.

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