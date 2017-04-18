Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Армении пропал российский военнослужащий

Происшествия
18 апреля, 21:27 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
В полиции республики сообщили, что контрактник Дмитрий Лошманов вышел в воскресенье за покупками и не вернулся
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Военнослужащий российской военной базы в Армении пропал, правоохранители ведут его поиск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции республики.

"Контрактник российской армии рядовой Дмитрий Лошманов вышел в воскресенье за покупками и не вернулся", - отметили в ведомстве. Управление полиции Армении по области Ширак ведет его поиск.

В соединении происшествие пока не прокомментировали.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной составляющей национальной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГ
2
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
3
Греф: бумажные трудовые книжки мешают работодателям и Пенсионному фонду
4
Автор трансляции убийства через Facebook покончил с собой
5
Курдский снайпер по прозвищу Рэмбо ликвидировал 260 боевиков ИГ в Ираке
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
Близкие подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявили, что он жил на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама