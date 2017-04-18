В Армении пропал российский военнослужащий

ЕРЕВАН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Военнослужащий российской военной базы в Армении пропал, правоохранители ведут его поиск. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции республики.

"Контрактник российской армии рядовой Дмитрий Лошманов вышел в воскресенье за покупками и не вернулся", - отметили в ведомстве. Управление полиции Армении по области Ширак ведет его поиск.

В соединении происшествие пока не прокомментировали.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной составляющей национальной безопасности.