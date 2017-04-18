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Три человека стали жертвами стрельбы в Калифорнии

Происшествия
18 апреля, 23:23 дата обновления: 19 апреля, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Сообщается, что властям удалось задержать подозреваемого
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли после того, как злоумышленник открыл стрельбу в американском городе Фресно (штат Калифорния). О происшествии сообщила телекомпания АВС.

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Из-за инцидента было закрыто здание суда в округе Фресно, а также перекрыты несколько дорог. По информации телекомпании, властям удалось задержать подозреваемого.

Шеф полиции города Джерри Дайер на пресс-конференции сообщил, что стрелявший мужчина выкрикивал слова "Аллах Акбар" ("Аллах Велик").

По его словам, имя злоумышленника - Кори Али Мухаммад, его задержали. Ранее мужчина уже был объявлен в розыск по обвинению в убийстве.

По словам Дайера, пока рано говорить о том, является ли произошедшее терактом.

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