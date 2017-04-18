Три человека стали жертвами стрельбы в Калифорнии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли после того, как злоумышленник открыл стрельбу в американском городе Фресно (штат Калифорния). О происшествии сообщила телекомпания АВС.

Из-за инцидента было закрыто здание суда в округе Фресно, а также перекрыты несколько дорог. По информации телекомпании, властям удалось задержать подозреваемого.

Шеф полиции города Джерри Дайер на пресс-конференции сообщил, что стрелявший мужчина выкрикивал слова "Аллах Акбар" ("Аллах Велик").

По его словам, имя злоумышленника - Кори Али Мухаммад, его задержали. Ранее мужчина уже был объявлен в розыск по обвинению в убийстве.

По словам Дайера, пока рано говорить о том, является ли произошедшее терактом.