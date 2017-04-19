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Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении

Происшествия
19 апреля, 0:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранителями разыскивает пропавшего российского контрактника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"18 апреля с.г. утром в соответствии с распорядком дня не прибыл на службу в воинскую часть военнослужащий по контракту, который проживает в городе Гюмри вне территории воинской части. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами Армении организован поиск военнослужащего. Устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении.

Ранее полиция республики сообщила, что рядовой Дмитрий Лошманов "вышел в воскресенье за покупками и не вернулся".

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году.

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