Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении

Россия выступила в ООН против вовлечения Совбеза в правозащитную деятельностьПолитика 19 апреля, 0:35
Последние полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Барселоне и МонакоСпорт 19 апреля, 0:25
"Реал" обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионовСпорт 19 апреля, 0:13
Белявский и Пасека стартуют на чемпионате Европы по спортивной гимнастикеСпорт 19 апреля, 0:10
"Атлетико" сыграл вничью с "Лестером" и вышел в полуфинал Лиги чемпионовСпорт 18 апреля, 23:36
Трамп подписал указ, который изменит ряд торговых отношений и визовую политикуЭкономика и бизнес 18 апреля, 23:01
United Airlines не будет увольнять сотрудников после насильного снятия пассажира с рейсаОбщество 18 апреля, 22:54
Власти Египта опровергли нападение на монастырь на СинаеМеждународная панорама 18 апреля, 22:52
Теодосич: баскетболисты ЦСКА вышли на матч с "Басконией" расслабленнымиСпорт 18 апреля, 22:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранителями разыскивает пропавшего российского контрактника, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"18 апреля с.г. утром в соответствии с распорядком дня не прибыл на службу в воинскую часть военнослужащий по контракту, который проживает в городе Гюмри вне территории воинской части. Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами Армении организован поиск военнослужащего. Устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении.
Ранее полиция республики сообщила, что рядовой Дмитрий Лошманов "вышел в воскресенье за покупками и не вернулся".
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году.