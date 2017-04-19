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Еще один сахалинский чиновник вернет незаконно подаренные 1,74 млн рублей

Происшествия
19 апреля, 2:30 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Наталья Кобзарева получила средства в конце 2011 года от фонда "Сахалин XXI век" в качестве подарка для приобретения квартиры в Холмске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Суд взыскал с экс-замглавы Холмского района Сахалинской области Натальи Кобзаревой 1,74 млн рублей, которые она получила в качестве незаконного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

"Судом установлено, что Кобзарева, занимая должность заместителя главы администрации МО "Холмский городской округ", получила в конце 2011 года от фонда "Сахалин XXI век" в качестве подарка 1,74 млн рублей для приобретения квартиры в Холмске. Суд Южно-Сахалинска признал сделку по дарению недействительной", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение суда было обжаловано ответчиком в суд апелляционной инстанции, однако судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда оставила решение Южно-Сахалинского городского суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

На прошлой неделе стало известно, что такую же сумму по решению суда выплатит другой сахалинский чиновник - бывший глава Холмского городского округа на Сахалине Олег Назаренко также получил от фонда "Сахалин XXI век" 1,74 млн рублей для приобретения квартиры в Холмске.

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