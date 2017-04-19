Верховный суд РФ отказал Хорошавину и его семье в рассмотрении жалоб об изъятии имущества

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Верховный суд РФ отказал экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину и его семье в рассмотрении кассационных жалоб на решение об обращении имущества в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба Сахалинского областного суда.

"В поданных жалобах заявителями ставился вопрос об отмене судебных решений. Как указал Верховный суд (ВС РФ, оснований для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке по доводам кассационных жалоб, изученным по материалам, приложенным к ним, не установлено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судья Верховного суда РФ с доводами жалоб не согласился и отказал в передаче дела на рассмотрение в гражданскую коллегию ВС РФ.

Суд Южно-Сахалинска 20 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества семьи Хорошавиных на 1,1 млрд рублей. Речь идет о квартирах в Москве, доме на Рублевском шоссе, денежных средствах и ювелирных изделиях. Иск связан с тем, что в нарушение требований вступившего в силу с 2012 года закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, иных лиц их доходам", имущество не было задекларировано.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. Против него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере более $5,6 млн. 25 марта того же года президент РФ уволил Хорошавина с поста губернатора в связи с утратой доверия. 27 апреля 2015 года в отношении экс-губернатора возбудили второе уголовное дело - о взятке в размере более 15 млн рублей.

Шестого марта 2017 года в суде Южно-Сахалинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина и ряда его бывших подчиненных.