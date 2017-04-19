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Стрельба во Фресно не имеет отношения к терроризму

Происшествия
19 апреля, 4:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По мнению следователей, единственным мотивом Мухаммада была расовая ненависть
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НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Инцидент в американском Фресно (штат Калифорния), где мужчина во вторник застрелил трех человек, не имеет отношения к терроризму. Об этом заявил шеф полиции города Джерри Дайер.

По данным властей, огонь открыл темнокожий Кори Али Мухаммад. Как указал Дайер, мужчина, по мнению следователей, пытался убить как можно больше белых, прежде чем окажется в тюрьме, его единственным мотивом была расовая ненависть.

Ранее во вторник Дайер сообщил, что Мухаммад в то время, когда стрелял по людям, выкрикивал слова "Аллах Акбар" ("Аллах Велик"). Тогда шеф полиции уточнил, что еще не ясно, является ли произошедшее терактом.

Мухаммад еще до инцидента в Фресно был объявлен в США в розыск по обвинению в убийстве.

Стреляющая Америка

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