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В Томской области сгорел старейший деревянный костел России

Происшествия
19 апреля, 7:02 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, апреля. /ТАСС
Католический костел был построен в 1908 году
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ТОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Деревянный костел начала прошлого века сгорел в селе Белосток в Томской области, сообщил ТАСС глава сельского поселения Юрий Севостьянов.

"Он полностью сгорел. Это был действующий католический костел 1908 года постройки", - рассказал собеседник агентства.

"Его построили в свое время поляки, которые прибыли как переселенцы. В советские годы в нем сделали склады, потом был клуб. В 1990-х годах его перенесли на новое место, более высокое, отреставрировали, освятили", - добавил Севостьянов.

По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий "Следственная тюрьма НКВД" Василия Ханевича, сгоревший костел был старейшим в стране и одним из двух дошедших до наших дней католических деревянных храмов дореволюционной постройки в России.

"Это (было) единственное деревянное культовое здание католического храма, сохранившееся в Западной Сибири", - сказал Ханевич. Другой подобный костел находится в деревне Вершина Иркутской области, уточнил специалист.

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