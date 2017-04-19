В Томской области сгорел старейший деревянный костел России

Александр Поветкин оспорил дисквалификацию WBC за допингСпорт 19 апреля, 8:03
"Сан-Хосе" разгромил "Эдмонтон" и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛСпорт 19 апреля, 7:42
Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном мореПроисшествия 19 апреля, 7:04
Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"Спорт 19 апреля, 6:28
Трамп поручил Совету нацбезопасности провести оценку соглашения по ядерной программе ИранаМеждународная панорама 19 апреля, 5:42
"Коламбус" обыграл "Питтсбург" и сократил отставание в серии плей-офф НХЛСпорт 19 апреля, 5:14
"Известия": все регионы РФ к концу мая получат препараты для терапии при ВИЧОбщество 19 апреля, 5:03
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в ИракеМеждународная панорама 19 апреля, 4:59
Экс-глава Microsoft создает базу данных для отслеживания расходов правительства СШАЭкономика и бизнес 19 апреля, 4:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Деревянный костел начала прошлого века сгорел в селе Белосток в Томской области, сообщил ТАСС глава сельского поселения Юрий Севостьянов.
"Он полностью сгорел. Это был действующий католический костел 1908 года постройки", - рассказал собеседник агентства.
"Его построили в свое время поляки, которые прибыли как переселенцы. В советские годы в нем сделали склады, потом был клуб. В 1990-х годах его перенесли на новое место, более высокое, отреставрировали, освятили", - добавил Севостьянов.
По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий "Следственная тюрьма НКВД" Василия Ханевича, сгоревший костел был старейшим в стране и одним из двух дошедших до наших дней католических деревянных храмов дореволюционной постройки в России.
"Это (было) единственное деревянное культовое здание католического храма, сохранившееся в Западной Сибири", - сказал Ханевич. Другой подобный костел находится в деревне Вершина Иркутской области, уточнил специалист.