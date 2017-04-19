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Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в Черном море

Происшествия
19 апреля, 7:04 дата обновления: 19 апреля, 8:01 UTC+3
По предварительным данным, на борту находились 12 членов экипажа
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© ТАСС/ Пресс-служба МЧС по Архангельской области

СИМФЕРОПОЛЬ/РОСТОВ-НА-ДОНУ/КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Судно "Герои Арсенала" потерпело в среду крушение в Черном море, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы.

"19 апреля 2017 года в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала", - говорится в сообщении ведомства.

В главке уточнили, что к месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. "Информация уточняется", - добавили в ГУ МЧС. По предварительным данным, на борту находились 12 членов экипажа. Судно следовало под флагом Панамы.

В район спасательной операции направлены суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", которые находились в данном районе. Также к поискам подключилось спасательное судно "Демидов". "В 06:20 (совпадает с мск) он прибыл в район поиска из порта Керчь", - уточнили в ГУ МЧС.

Кроме того, к поиску подключился вертолет МЧС России. "Из Ростова-на-Дону (в район крушения - прим. ТАСС) вылетел спасательный вертолет для проведения поисково-спасательной операции", - сказал представитель главка.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что в поисковой операции может быть задействован вертолет Ка-32 Минобороны РФ. "В данный момент этот вопрос решается", - сказал он.

В ведомстве отметили, что поиски осложняет шторм - юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов. Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, сигнал SOS от капитана судна поступил в среду около 03:54 мск.

Официальный представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк сообщил, что почти 130 человек, 16 единиц техники и восемь плавсредств привлекли к поискам судна.

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