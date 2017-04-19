При крушении сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море спасен один человек

МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Один человек спасен при крушении сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море, информации о других спасенных нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"В районе крушения спасен один человек, который поднят на борт спасательного судна. Других членов экипажа, который состоял из 12 человек, обнаружить не удалось", - сказал собеседник агентства.

Также спасатели обнаружили еще четырех моряков, но пока не могут к ним подойти. Об этом сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Крыму.

"Один член экипажа с погибшего сухогруза "Герои Арсенала" поднят на борт судна "Армада Навигатор". Состояние его оценивается как удовлетворительное, он сильно переохлажден. Еще четверых видим визуально, об их состоянии ничего сказать пока не можем. Видим, что они в спасательных жилетах", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на борту находились девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. "Поступила информация, что на борту находились девять украинцев, один грузин и двое русских", - сказал собеседник агентства, не уточнив судьбу членов экипажа.

Как сообщалось ранее, сухогруз "Герои Арсенала" пропал в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана судна поступил около 03:54 мск среды. Собеседник агентства уточнил, что место крушения находится примерно в 27 км от побережья Крыма.

"Примерная точка привязки село Яковенково в районе Керчи", - уточнил он.

В МЧС ранее отмечали, что поиски моряков с судна осложняет шторм - юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря до 4 баллов. По словам представителя крымского главка МЧС, температура воды сейчас составляет около 4 градусов выше нуля.