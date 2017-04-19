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Больницы Керчи готовы принять пострадавших в крушении судна "Герои Арсенала"

Происшествия
19 апреля, 8:41 дата обновления: 19 апреля, 8:51 UTC+3 СИМФЕРЕПОЛЬ СИМФЕРЕПОЛЬ 19, апреля. /ТАСС
Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко заявил, что к берегу сейчас стягивают бригады скорой
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СИМФЕРЕПОЛЬ/КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Больницы Керчи готовы принимать пострадавших при крушении судна "Герои Арсенала" в акватории Черного моря. К берегу сейчас стягивают бригады скорой помощи, об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

"Скорее всего, принимать пострадавших будет Керчь, а именно Керченская городская больница №1 им. Пирогова. Врачи травматологического и реанимационного отделений готовы оказывать всю необходимую помощь морякам. К берегу стягиваются бригады скорой помощи", - сказал он.

Голенко добавил, что информации по состоянию выживших пока нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавших также готова принять Центральная районная больница Темрюкского района.

"Пострадавшим в результате крушения членам экипажа оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Моряков готовы принять в Центральной районной больнице Темрюкского района. При необходимости будет оказана и высокотехнологичная медпомощь в краевом центре", - цитирует его пресс-служба администрации региона.

Судно "Герои Арсенала" потерпело крушение в районе Керченской переправы в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана сухогруза поступил около 03:54 мск. На борту находилось 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. На данный момент один член экипажа поднят на борт другого судна, еще четверых моряков в море обнаружили спасатели. Поиски осложняет шторм в районе ЧП - юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов. По данным МЧС, место крушения находится в 27 км от побережья Крыма.

Судно "Герои Арсенала" построено в 1980 году, зарегистрировано под флагом Панамы. Длина - 114 метров, ширина 13 метров, валовый тоннаж почти 2,5 тыс. тонн. Перед крушением сухогруз "Герои Арсенала", груженный зерном, следовал из Азова (ростовская область) в Турцию. В апреле судно также заходило в порт Ростова и Поти (Грузия).

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