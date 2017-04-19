На Украине 152 населенных пункта остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия привели к отключению от электроснабжения 152 населенных пункта в различных областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"С 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) из- за срабатывания автоматики защиты линий электропередачи были обесточены 152 населенных пункта в шести областях", - информировали в ГСЧС. В частности, без света остались 73 населенных пункта в Днепропетровской области, 38 пунктов - в Харьковской, 35 пунктов - в Полтавской, четыре - в Херсонской и по одному в Кировоградской и Запорожской. Ведутся восстановительные работы.

Неблагоприятные погодные условия нынешней весной наблюдаются по всей территории Украины. В частности, в страну пришли нехарактерные для середины апреля холода, вплоть до заморозков. В связи с резким понижением температуры школьников Харьковской и Николаевской областей отправили на вынужденные каникулы.