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Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий

Происшествия
19 апреля, 9:19 дата обновления: 19 апреля, 9:39 UTC+3
ЧП произошло примерно в 27 км от побережья Крыма. Пока спасен только один из 12 членов экипажа
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© AP Photo/Rob Griffith, архив

В среду в Черном море потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". На его борту находились 12 человек.

По последним данным, спасен один член экипажа.

Место крушения судна находится приблизительно в 27 км от побережья Крыма.

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