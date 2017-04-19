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В крымском МЧС не подтверждают данные о трех спасенных при крушении в Черном море

Происшествия
19 апреля, 9:34 дата обновления: 19 апреля, 9:44 UTC+3
Ранее в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что три члена экипажа судна "Герои Арсенала" спасены
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Крыму пока не подтверждает информацию о трех спасенных при крушении сухогруза "Герои Арсенала" в Черном море.

"Спасен один человек. Информации о других спасенных нет, спасательная операция продолжается", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

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Источник в Росморречфлоте также не подтвердил информацию о трех спасенных. "По данным на 09:00 мск, спасен один человек - моторист, гражданин Украины", - сказал собеседник.

Ранее в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что три члена экипажа судна "Герои Арсенала" спасены.

В ночь на среду в Черном море вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". На его борту находились 12 человек (девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии). Сухогруз следовал под флагом Панамы и перевозил зерно из порта Азов Ростовской области в Турцию. По данным Росморречфлота, судно принадлежит турецкой компании, зарегистрированной на Маршалловых островах.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта").

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