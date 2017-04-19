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В детсаду на Урале ребенок получил ожог гортани хлором

Происшествия
19 апреля, 10:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Воспитатель по ошибке налила мальчику в кружку воды из чайника, в котором находилось дезинфицирующее средство "ДЭО-хлор"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Малолетний ребенок получил ожог гортани в детском саду № 72 в городе Екатеринбурге. Прокуратура Верх-Исетского района города выясняет обстоятельства происшествия, сообщили в ведомстве.

"18 апреля поступило сообщение о госпитализации малолетнего ребенка из детского сада в больницу с ожогом. Установлено, что шестилетний ребенок, посещающий МДОУ "Детский сад № 72", попросил у воспитателя воды, чтобы попить. Воспитатель из чайника налила мальчику в кружку воды. Сделав два глотка, ребенок почувствовал кислый, неприятный вкус, о чем сообщил воспитателю", - уточнили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что, по словам младшего воспитателя, в чайнике находился раствор дезинфицирующего средства "ДЭО-хлор", который она налила, чтобы почистить его. "Ребенок был госпитализирован в Детскую городскую больницу № 9. Ему был промыт желудок и поставлен предварительный диагноз - ожог гортани, полости рта, ожог пищевода (под вопросом). В настоящее время он находится в больнице на стационарном лечении", - отметили в пресс-службе.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны персонала детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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