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СМИ: число жертв крушения яхты в Италии достигло четырех человек

Происшествия
19 апреля, 10:40 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
На борту яхты находились шесть человек, двоих удалось спасти
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РИМ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Четыре человека погибли в результате крушения яхты у берегов Римини на Адриатическом побережье Италии. Как сообщает новостной канал Rainews24, спасатели обнаружили тела трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

12-метровая яхта напоролась во вторник на рифы вблизи порта Римини. Ранее сообщалось об одном погибшем. Всего на борту находились шесть человек, двоих удалось спасти. Они в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу.

Как уточняет канал, после поломки мотора экипаж запросил экстренный заход в порт, однако из-за сильного ветра и волн яхта на парусах не сумела зайти в порт и ее выбросило на прибрежные рифы.

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