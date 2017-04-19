СМИ: число жертв крушения яхты в Италии достигло четырех человек

РЖД ожидают рост погрузки в апреле на 3,8%, в мае - на 3%Транспорт 19 апреля, 11:13
Есть чисто: как развивается рынок экопродуктовЭкономика и бизнес 19 апреля, 11:13
Кривошапка и еще четыре легкоатлета РФ признали вину в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 11:03
ПГК в марте увеличила перевозки нефтяных грузов на Западно-Сибирской желдороге на 11%Транспорт 19 апреля, 11:00
Экс-начальник УМВД Курганской области получил три года лишения свободы условноНовости Урала 19 апреля, 10:56
Космическому кораблю "Союз" впервые в истории присвоили имя - "Арго"Космос 19 апреля, 10:54
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%Сибирь 19 апреля, 10:47
Банк "Югра" поддержит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских командНовости партнеров 19 апреля, 10:36
СМИ: ПГК и ФГК борются за лидерство среди ЖД операторовТранспорт 19 апреля, 10:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Четыре человека погибли в результате крушения яхты у берегов Римини на Адриатическом побережье Италии. Как сообщает новостной канал Rainews24, спасатели обнаружили тела трех человек, считавшихся пропавшими без вести.
12-метровая яхта напоролась во вторник на рифы вблизи порта Римини. Ранее сообщалось об одном погибшем. Всего на борту находились шесть человек, двоих удалось спасти. Они в тяжелом состоянии были доставлены в местную больницу.
Как уточняет канал, после поломки мотора экипаж запросил экстренный заход в порт, однако из-за сильного ветра и волн яхта на парусах не сумела зайти в порт и ее выбросило на прибрежные рифы.