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СМИ: неизвестные обстреляли мэрию Анкары

Происшествия
19 апреля, 10:39 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Пострадавших в результате инцидента нет
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АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные преступники открыли минувшей ночью огонь по зданию мэрии турецкой столицы. Как сообщила газета Yeni Akit, пули попали в окна 7-го ,11-го и 13-го этажей.

Пострадавших в результате инцидента нет. Издание опубликовало фотографии, сделанные внутри мэрии, на которых видны отверстия от пробивших стекла пуль. В настоящее время полиция пытается установить личности нападавших.

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