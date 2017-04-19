СМИ: неизвестные обстреляли мэрию Анкары

АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные преступники открыли минувшей ночью огонь по зданию мэрии турецкой столицы. Как сообщила газета Yeni Akit, пули попали в окна 7-го ,11-го и 13-го этажей.

Пострадавших в результате инцидента нет. Издание опубликовало фотографии, сделанные внутри мэрии, на которых видны отверстия от пробивших стекла пуль. В настоящее время полиция пытается установить личности нападавших.