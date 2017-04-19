СМИ: неизвестные обстреляли мэрию Анкары

РЖД ожидают рост погрузки в апреле на 3,8%, в мае - на 3%Транспорт 19 апреля, 11:13
Есть чисто: как развивается рынок экопродуктовЭкономика и бизнес 19 апреля, 11:13
Кривошапка и еще четыре легкоатлета РФ признали вину в нарушении антидопинговых правилСпорт 19 апреля, 11:03
ПГК в марте увеличила перевозки нефтяных грузов на Западно-Сибирской желдороге на 11%Транспорт 19 апреля, 11:00
Экс-начальник УМВД Курганской области получил три года лишения свободы условноНовости Урала 19 апреля, 10:56
Космическому кораблю "Союз" впервые в истории присвоили имя - "Арго"Космос 19 апреля, 10:54
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%Сибирь 19 апреля, 10:47
Банк "Югра" поддержит финал Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских командНовости партнеров 19 апреля, 10:36
СМИ: ПГК и ФГК борются за лидерство среди ЖД операторовТранспорт 19 апреля, 10:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Неизвестные преступники открыли минувшей ночью огонь по зданию мэрии турецкой столицы. Как сообщила газета Yeni Akit, пули попали в окна 7-го ,11-го и 13-го этажей.
Пострадавших в результате инцидента нет. Издание опубликовало фотографии, сделанные внутри мэрии, на которых видны отверстия от пробивших стекла пуль. В настоящее время полиция пытается установить личности нападавших.