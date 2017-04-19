Под Астраханью подростки занялись паркуром у мемориала Вечного огня

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит процессуальную проверку действий подростков, занимавшихся паркуром у Вечного огня в городе Ахтубинск Астраханской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.
"В ходе мониторинга СМИ полицией был выявлен факт публикации видеозаписи, на которой подросток демонстрирует свои навыки в паркуре около Вечного огня. Как выяснилось, это происходило вечером 7 апреля на территории мемориального комплекса памяти павшим в Великой Отечественной Войне, расположенного в Ахтубинске на площади Победы", - говорится в сообщении.
"Установлена личность автора ролика и всех, кто на нем изображен. Это четверо местных жителей в возрасте от 15 до 19 лет. Трюки показывал самый младший из них. За этим также наблюдала девушка 1996 года рождения, гулявшая с двумя своими детьми", - добавили в ведомстве.
Полицейские провели с подростками профилактическую беседу, их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональном управлении МВД.