Под Астраханью подростки занялись паркуром у мемориала Вечного огня

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полиция проводит процессуальную проверку действий подростков, занимавшихся паркуром у Вечного огня в городе Ахтубинск Астраханской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

"В ходе мониторинга СМИ полицией был выявлен факт публикации видеозаписи, на которой подросток демонстрирует свои навыки в паркуре около Вечного огня. Как выяснилось, это происходило вечером 7 апреля на территории мемориального комплекса памяти павшим в Великой Отечественной Войне, расположенного в Ахтубинске на площади Победы", - говорится в сообщении.

"Установлена личность автора ролика и всех, кто на нем изображен. Это четверо местных жителей в возрасте от 15 до 19 лет. Трюки показывал самый младший из них. За этим также наблюдала девушка 1996 года рождения, гулявшая с двумя своими детьми", - добавили в ведомстве.

Полицейские провели с подростками профилактическую беседу, их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в региональном управлении МВД.