В трюмах затонувшего в Черном море судна может быть до 30 тонн топлива

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КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Инцидент с затонувшим в Черном море сухогрузом "Герои Арсенала" может породить экологические проблемы. По данным МЧС, в трюмах судна может находиться до 30 тонн топлива, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Шторм осложняет поиск людей, возможно, будут вопросы и экологического характера. Помимо оказания помощи потерпевшим будут рассмотрены и вопросы экологической безопасности. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в трюмах сухогруза может находиться до 30 тонн нефтепродуктов" - написал глава Кубани в своем микроблоге в Twitter.
Шторм осложняет поиск людей. Возможно, будут вопросы и экологического характера. Срочно собираемся в Анапе на селектор по ЧС.— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 19 April 2017
По данным МЧС по Краснодарскому краю, разлива нефтепродуктов на месте крушения нет.
В ближайшее время в Анапе состоится совещание с участием вице-губернаторов, представителей Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и руководителей профильных министерств и ведомств.
Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение сегодня в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. ЧП произошло в тот момент, когда судно стояло на рейде. По данным НЦУКС МЧС, сухогруз затонул в 40 км южнее порта Тамань.
На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, находится на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18".