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Более тонны наркотических средств изъято в СКФО в 2016 году

Происшествия
19 апреля, 12:19 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ 19, апреля. /ТАСС
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что серьезную угрозу для СКФО представляет транспортировка наркотиков из Афганистана
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СТАВРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Свыше 1 тонны наркотических средств и психотропных веществ изъято из незаконного оборота в Северо-Кавказском федеральном округе в 2016 году. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"В целом по округу из незаконного оборота изъято более 1 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Почти на треть увеличилось количество изъятого героина. Наибольший рост изъятых наркотиков наблюдается в Карачаево- Черкесской республике и республике Северная Осетия - Алания", - сказал он в Ставрополе на выездном совещании по борьбе с идеологией терроризма.

По словам Патрушева, наркоситуация в стране остается сложной, количество употребляющих наркотики в России не снижается, оно составляет около 640 тыс. человек. "Уровень немедицинского потребления наркотиков среди населения (округа - прим. ТАСС) хотя и ниже среднероссийского, но остается высоким. Беспокоит распространение наркотиков среди несовершеннолетних", - отметил секретарь Совбеза.

По его словам, снижение результатов работы правоохранительных органов в округе в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков настораживает. "В 2016 году в округе на 6% меньше выявлено наркопреступлений, а по административным правонарушениям снижение составило 16%", - сказал он.

Значительное уменьшение показателей отмечается в Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Дагестане, отметил Патрушев. "Мероприятия по раннему выявлению потребления наркотиков проводятся ненадлежащим образом, зачастую формально. <...> важно улучшить межведомственное взаимодействие в сфере противодействия распространению наркотиков", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, транспортировка наркотиков из Афганистана представляет серьезную угрозу для СКФО.

"В регионах Северо-Кавказского федерального округа обстановка в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков неспокойна. <...> Серьезную угрозу представляет афганский наркотрафик, в том числе тесно связанный с финансированием международного терроризма. Масштабы культивирования опийного мака в Афганистане неуклонно растут", - сказал он в Ставрополе на выездном совещании по борьбе с идеологией терроризма.

По словам Патрушева, контрабанде наркотиков из сопредельных государств способствует слабый контроль транзитных транспортных средств и пассажиров.

В Ставрополе проходит выездное совещание по вопросам противодействия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, а также реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года. В совещании участвуют полномочный представитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, главы субъектов РФ, входящих в состав СКФО, представители федеральных министерств и ведомств.

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Патрушев, Николай Платонович
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