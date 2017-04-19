Тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море подняты на поверхность

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Тела двух погибших моряков обнаружены в Черном море на месте крушения сухогруза "Герои Арсенала".

Об этом ТАСС сообщил источник в морской спасательной службе.

"С места крушения подняты на борт спасательного судна тела двух погибших", - сказал он.

Ранее был спасен один член экипажа - моторист, гражданин Украины. Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба девяти человек.

Сухогруз "Герои Арсенала" 19 апреля потерпел крушение в акватории Черного моря. Сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. ЧП произошло в тот момент, когда судно стояло на рейде. В МЧС сообщили, что сухогруз затонул в 40 км южнее порта Тамань. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный моторист находится на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18".