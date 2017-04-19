Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, готовившиеся совершить теракты в России, уничтожены при оказании вооруженного сопротивления во Владимирской области.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области".
"Данные лица состояли были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - сообщили в ЦОС ФСБ. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
Как сообщили в ЦОС ФСБ, "на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы". Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.
11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что только за прошлый год в России было предотвращено 16 терактов в девяти городах - Москве, Санкт- Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом нередко участниками нейтрализованных групп являлись граждане стран СНГ.
Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций. Бортников отметил, что "результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке". После прибытия в Россию они разворачивают вербовочную деятельность в миграционной среде, рекрутируя возможных исполнителей терактов в российских регионах.