Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, готовившиеся совершить теракты в России, уничтожены при оказании вооруженного сопротивления во Владимирской области.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области".

"Данные лица состояли были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - сообщили в ЦОС ФСБ. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, "на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы". Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.

Предотвращение терактов

11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что только за прошлый год в России было предотвращено 16 терактов в девяти городах - Москве, Санкт- Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом нередко участниками нейтрализованных групп являлись граждане стран СНГ.

Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций. Бортников отметил, что "результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке". После прибытия в Россию они разворачивают вербовочную деятельность в миграционной среде, рекрутируя возможных исполнителей терактов в российских регионах.