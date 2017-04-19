Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты

Происшествия
19 апреля, 13:48 UTC+3 МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
В ФСБ сообщили, что при попытке задержания были нейтрализованы два человека 1991 и 1987 г.р., которые интересовались технологией изготовления самодельных бомб
Поделиться
Материал из 1 страницы
Фотография с места проишествия

Фотография с места проишествия

© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Двое уроженцев одной из стран Центральной Азии, готовившиеся совершить теракты в России, уничтожены при оказании вооруженного сопротивления во Владимирской области.

Смотрите также
Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Средней Азии, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области".

"Данные лица состояли были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", - сообщили в ЦОС ФСБ. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, "на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы". Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.

Предотвращение терактов

11 апреля председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что только за прошлый год в России было предотвращено 16 терактов в девяти городах - Москве, Санкт- Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. При этом нередко участниками нейтрализованных групп являлись граждане стран СНГ.

Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций. Бортников отметил, что "результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке". После прибытия в Россию они разворачивают вербовочную деятельность в миграционной среде, рекрутируя возможных исполнителей терактов в российских регионах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
2
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
3
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу в матче Лиги чемпионов с "Реалом"
6
Тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море подняты на поверхность
7
Новосибирский губернатор отменил повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе на 15%
Темы дня
Загрузка...
Реклама