В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Крыму объявило второе за сутки штормовое предупреждение в регионе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"В связи с прохождением южного циклона во второй половине дня 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с", - говорится в тексте предупреждения.

Непогода может привести к новым энергоавариям на полуострове, предупредили спасатели.

Ранее сообщалось, что с вечера 18 апреля в восьми районах региона из-за ветра происходили кратковременные перебои в подаче света. Сейчас энергоснабжение практически полностью восстановлено.

Кроме того, утром 19 апреля из-за срабатывания противоаварийной автоматики на подстанции на 15 минут остались без света порядка 147,5 тыс. крымчан, сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". По данным компании, из-за этой ситуации частично обесточивались Нижнегорский, Кировский, Советский, Белогорский, Симферопольский районы, города Судак, Симферополь, Феодосия. Неполадки были устранены.