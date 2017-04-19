Верховный суд оставил в силе приговор Барсукову

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал законным приговор предполагаемому лидеру так называемой тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину), осужденному на 23 года колонии по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в 2006 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Санкт-Петербургского городского суда оставлен без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

18 августа Санкт-Петербургский городской суд на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил Барсукова к 23 годам колонии строгого режима. Его подельников Вячеслава Дрокова - к 20 годам колонии строгого режима, Александра Корпушова к 10,5 годам колонии строгого режима, а признавшего вину Александра Меркулова - к 4 годам колонии общего режима.

Организация покушения

По версии следствия, Барсуков и Дроков, имея корыстную цель завладеть имуществом ЗАО "Петербургский нефтяной терминал", организовали и финансировали убийство Васильева. В состав организованной группы, созданной для совершения убийства Васильева, вошел Корпушов и другие, установленные следствием лица.

5 мая 2006 года на пересечении Левашовского проспекта и Ординарной улицы в Санкт-Петербурге автомобили Васильева и его охранников были расстреляны нанятыми для совершения убийства братьями Олегом и Андреем Михалевыми (осуждены ранее) из автоматов Калашникова.

В ноябре 2009 года Барсуков был осужден на 14 лет колонии строгого режима за мошенничество и легализацию имущества. В марте 2012 года суд вынес ему приговор по второму делу, о вымогательстве у владельцев торгового комплекса "Елизаровский", увеличив срок приговора до 15 лет.

Действовавшая в Петербурге в конце 1990-х и начале 2000-х годов так называемая тамбовская ОПГ была одной из самых жестоких и влиятельных преступных группировок. Ее участники занимались убийствами, в том числе и заказными, рэкетом, разбоями и другими тяжкими преступлениями. По данным из открытых источников, Барсуков считается одним из лидеров и основателей ОПГ, однако официально обвинение в создании преступного сообщества ему не предъявлялось.