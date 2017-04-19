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МЧС подтверждает гибель двух членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Происшествия
19 апреля, 14:35 дата обновления: 19 апреля, 14:48 UTC+3
Один человек спасен, судьба девяти членов экипажа остается неизвестной, сообщил представитель регионального ГУ МЧС
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю подтвердило гибель двух членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала".

"В результате гибели судна спасен один человек. На поверхность подняты двое погибших. Судьба девяти человек остается неизвестной", - сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

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Он также сообщил, что "облет авиации МЧС не подтверждает разлив нефтепродуктов на месте происшествия".

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение сегодня в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - 9 граждан Украины, двое россиян (в том числе капитан судна) и один гражданин Грузии. Спасенный - моторист, гражданин Украины.

Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работает спасательное судно Демидов, которое возглавляет операцию. Туда же направлен вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС России, подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда в составе 13 человек, из них шесть водолазов и две единицы техники, подводный аппарат Falcon. Кроме того, на месте происшествия работают оперативные группы Главного управления Новороссийского и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона, организовано взаимодействие между территориальными и функциональными подсистемами РСЧС.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. На базе ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю работает телефон доверия - 8-861-268-64-40. Всего в поисково-спасательных работах задействованы 236 человек личного состава, 40 единиц техники.

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