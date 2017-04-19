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Защита блогера Соколовского подала ходатайство о проведении повторной экспертизы

Происшествия
19 апреля, 15:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Об этом сообщил адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, подала ходатайство о проведении повторной экспертизы видеороликов, снятых блогером. Об этом сообщил адвокат Соколовского Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

"По делу Соколовского защита сегодня подала ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в Российском Федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ", - говорится в сообщении Бушмакова.

В начале августа 2016 года блогер снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было заведено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В октябре 2016 года блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Соколовский помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.

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