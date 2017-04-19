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Вертолет МЧС поднял тело третьего погибшего при крушении сухогруза в Черном море

Происшествия
19 апреля, 15:53 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Вертолет МЧС поднял тело третьего погибшего в результате крушения сухогруза в Черном море, сообщили в ГУ МЧС.

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