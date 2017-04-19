Бывшего вице-спикера парламента Карелии задержали по подозрению в вандализме

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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Сотрудники полиции задержали по подозрению в вандализме бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Карелии Алексея Гаврилова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД.
"Гаврилов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Вандализм". Он находится в отделе полиции", - сказал представитель пресс-службы. Других подробностей он не привел.
Как рассказал ТАСС сам Гаврилов, в настоящее время он является подозреваемым. Он также не стал уточнять детали дела.
Гаврилов родился 31 октября 1980 года в Петрозаводске. С 2011 до 2016 года был депутатом Законодательного собрания Карелии пятого созыва, в частности занимал пост заместителя председателя регионального парламента. Является членом партии "Справедливая Россия".