Две россиянки погибли в ДТП в Абхазии

СУХУМ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Три человека, гражданин Абхазии и две россиянки, погибли в автомобильной аварии в Абхазии, сообщили журналистам в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики.

"В Гудаутском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека - двадцатисемилетний житель Абхазии, управлявший легковым автомобилем BMW, и две гражданки России - уроженки Вологодской и Мурманской областей 1972 и 1979 годов рождения", - сказали в МЧС.

ДТП произошло в 14:00 мск на республиканской трассе Псоу - Сухум, легковая машина, в которой находились три человека, врезалась в ехавший впереди грузовик. Тела погибших доставлены в Сухум.