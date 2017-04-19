Ущерб от столкновения электрички и поезда на западе Москвы превысил 15 млн руб.

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ущерб от столкновения 8 апреля электрички и пассажирского поезда Москва - Брест на западе Москвы превысил 15 млн рублей. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
В управлении добавили, что собрано достаточно доказательств, ожидаются заключения специалистов "для восстановления полной картины происшествия, оценки действий каждого из его участников, определения конкретных причин и условий, вызвавших крушение".
"Полученные в ходе расследования доказательства, материалы ведомственного расследования, изъятая документация в ближайшее время будут представлены экспертам для разрешения вопросов, интересующих следствие, - сообщили в следственном управлении на транспорте. - По итогам комплексного экспертного исследования действиям виновных лиц будет дана уголовно-правовая оценка".
8 апреля в 22:16 мск на перегоне Фили - Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение электропоезда Москва - Усово и пассажирского поезда № 3 сообщением Москва - Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было приостановлено. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами, восемь человек были госпитализированы.