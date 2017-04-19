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Суд оставил генерала ФСО Лопырева в СИЗО до 23 июля

Происшествия
19 апреля, 18:23 дата обновления: 19 апреля, 18:37 UTC+3
Ранее Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест имущества семьи Лопырева
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Военный суд продлил на три месяца срок ареста генералу ФСО России Геннадию Лопыреву, обвиняемому в получении взяток в размере около 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Ельмашев.

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© Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Суд продлил нашему подзащитному срок ареста на три месяца, то есть до 23 июля", - сказал адвокат.

Ранее Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест имущества семьи Лопырева.

Сумма взятки, вменяемая генералу, составляет 6,27 млн рублей. Басманный суд арестовал денежные средства его сына в размере 63 млн рублей, €1 млн и $350 тыс.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по материалам Федеральной службы охраны возбудило уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Своей вины он не признает. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело генерала ФСО Геннадия Лопырева
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