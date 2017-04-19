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ФСБ подтвердила задержание брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга

Происшествия
19 апреля, 18:37 дата обновления: 19 апреля, 18:55 UTC+3
Акрам Азимов, который подозревается в пособничестве с переправкой денежных средств, был задержан с боевой гранатой РГД-5
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© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ФСБ России сообщила о задержании старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова - Акрама Азимова.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, "Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский Троицкого и Новомосковского округов Москвы (Новая Москва - прим. ТАСС) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Азимов Акрам, 1988 года рождения".

Как отметили в ЦОС, он подозревается в пособничестве террористической деятельности. "Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", - сообщили в ЦОС.

"В настоящее время Азимов Акрам доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится в сообщении ЦОС.

"Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5, - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. - В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также иные данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте". 

Таким образом, он стал 10-м фигурантом по уголовному делу о теракту в петербургском метро.

Арест Аброра Азимова

Басманный суд Москвы накануне заключил под стражу гражданина РФ и уроженца Киргизии Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в метро Петербурга. В суде он заявил, что участвовал в организации теракта, исполняя при этом чужие приказы и не понимая их смысла. Как отметил следователь, в материалах дела есть его признательные показания.

Азимов стал девятым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в метро. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство. В ходе задержания у него были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Теракт в метро

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

По данным СК, взрыв осуществил еще один гражданин РФ и уроженец Киргизии - Акбаржон Джалилов. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222 УК РФ.

6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

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