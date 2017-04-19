Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утром

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Спасатели приостановили в связи с наступлением темного времени суток поиски членов экипажа сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе. Поисковые работы возобновятся на следующий день с рассветом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. На данный момент удалось спасти одного члена экипажа, достать из воды тела еще трех человек, а также обнаружить два пустых гидрокостюма, уточнил ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра Новороссийск (МСКЦ Новороссийск) Алексей Кухоль.

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в среду в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасен гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. По словам Кухоля, его состояние не вызывает опасений. Операция по поиску членов экипажа осложнялась непогодой - сильным ветром и волнами, что не давало возможности использовать все средства, имеющиеся в распоряжении спасателей. В частности, не смогли начать работу водолазы.

Разлив топлива

В течение дня поступала противоречивая информация о разливе нефтепродуктов в районе крушения. По уточненным данным, в трюме судна находились 38 тонн дизельного топлива, часть которого вылилась в море. "Разлив есть, но хорошо, что это дизельное топливо. Часть его улетучится, часть разобьется волнами", - добавил Кухоль.

Тем не менее, власти Краснодарского края уже готовятся к возможному попаданию горюче-смазочных материалов на пляжи курортов региона. Для ликвидации возможного загрязнения они заключили договор с одной из компаний об очистке пляжей. Она обладает всеми необходимыми установками для переработки и хранения загрязненного грунта, сказал вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко.

Расследование причин

После ЧП Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта"). Проверку по факту случившегося проводит и Южная транспортная прокуратура.

По данным следствия, судно под флагом Панамы следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию с грузом пшеницы и затонуло в проливе по невыясненным пока причинам.

Турецкая компания Gunes Shipping, оператор затонувшего судна, начала собственную проверку обстоятельств случившегося. Опрошенные ТАСС турецкие операторы заявили, что сухогруз "Герои Арсенала", затонувший в Черном море, был в плачевном состоянии. Эксперты также не исключили, что к крушению сухогруза мог привести его солидный возраст, повлиявший на надежность конструкции.

"Это судно 1980 года постройки, возраст судна влияет на элементы конструкции, они стареют, появляются утончения корпуса. Если по новому судну в борт ударит волна, то ему ничего не будет, а у старого судна может отойти обшивка, это могло быть причиной крушения. Повлиять на возникновение аварии могло много факторов, неплотное закрытие трюмов, куда в результате шторма попадает вода, иллюминаторы могут быть неплотно закрыты и так далее", - рассказал Сергей Фишов, координатор Международной федерации транспортных рабочих, имеющий 10-летний стаж работы на атомных ледоколах в Мурманском пароходстве.

В Gunes Shipping опровергают информацию о неудовлетворительном состоянии судна. По их данным, "Герои Арсенала" было одобрено российским регистром и "серьезных нареканий к металлу судна не было".