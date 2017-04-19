Пропавший в Армении российский солдат найден живым

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ЕРЕВАН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Полиция Армении нашла пропавшего военнослужащего российской военной базы, дислоцированной в республике. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительном ведомстве.
35-летний рядовой-контрактник Дмитрий Лошманов обнаружен в одной из квартир в жилом квартале "Муш" Гюмри, отметили в полиции. Это второй город Армении на северо-западе республики, где размещена основная часть военной базы. В настоящее время военнослужащий препровожден в отдел полиции, где будут выяснены причины его исчезновения. "Следов насилия на нем не обнаружено", - указали в полиции.
Как сообщили на российской военной базе, военнослужащий является контрактником, проживающим за пределами войсковой части. Утром 18 апреля он не явился на службу. 19 апреля полиция Армении объявила его в розыск.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие важной составляющей национальной безопасности страны.