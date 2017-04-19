Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропавший в Армении российский солдат найден живым

Происшествия
19 апреля, 23:48 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
35-летний рядовой-контрактник Дмитрий Лошманов обнаружен в одной из квартир в жилом квартале "Муш" Гюмри
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Полиция Армении нашла пропавшего военнослужащего российской военной базы, дислоцированной в республике. Об этом ТАСС сообщили  в правоохранительном ведомстве.

35-летний рядовой-контрактник Дмитрий Лошманов обнаружен в одной из квартир в жилом квартале "Муш" Гюмри, отметили в полиции. Это второй город Армении на северо-западе республики, где размещена основная часть военной базы. В настоящее время военнослужащий препровожден в отдел полиции, где будут выяснены причины его исчезновения. "Следов насилия на нем не обнаружено", - указали в полиции.

Как сообщили на российской военной базе, военнослужащий является контрактником, проживающим за пределами войсковой части. Утром 18 апреля он не явился на службу. 19 апреля полиция Армении объявила его в розыск.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие важной составляющей национальной безопасности страны.

Смотрите также

Полиция Армении объявила в розыск пропавшего российского военного
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
В Армении пропал российский военнослужащий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
2
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
3
РФ представила ОЗХО материалы, указывающие, что инцидент в Идлибе мог быть постановкой
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
6
Герман Греф и модель Водянова провели тренировку перед Зеленым марафоном "Бегущие сердца"
7
Поиски восьми членов экипажа затонувшего сухогруза возобновятся утром
Темы дня
Загрузка...
Реклама