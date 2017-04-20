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Суд в Москве рассмотрит административное дело в отношении активиста Дадина

Происшествия
20 апреля, 0:24 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве на Петровке
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении активиста Ильдара Дадина за одиночный пикет у здания столичного ГУ МВД РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В прошлый раз заседание было отложено в связи с вызовом в суд полицейских, принимавших участие в задержании Дадина. Адвокат Николай Зборошенко отметил, что его подзащитный вину не признает.

Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве на Петровке и доставлен в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") он был отпущен из отделения полиции. Дадину грозит административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Верховный суд РФ по представлению председателя Вячеслава Лебедева 22 февраля пересмотрел приговор Басманного суда Москвы в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии.

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