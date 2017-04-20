На Чукотке расследуют уголовное дело по факту незаконной добычи белых медведей

АНАДЫРЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Чукотского округа взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконной добычи белых медведей, занесенных в Красную книгу России. Шкуры животных, добыча которых запрещена, были найдены на территории общины коренных народов Севера. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Учитывая, что белый медведь отнесен к особо ценным диким животным, ход расследования дела взят прокуратурой под особой контроль", - говорится в сообщении.

В ходе расследования должны быть установлены лица непосредственно причастные к незаконной добыче медведей. Община коренных малочисленных народов Севера "Чаплино", где были найдены шкуры медведей, располагается в Провиденском районе Чукотского округа. Она занимается традиционными промыслами: охотой, сбором ягод и дикоросов, выловом рыбы.

В Арктике обитает около 20 тыс. особей белых медведей. В России крупнейшей территорией, где живет этот вид хищников, является Чукотский округ. Только в заповеднике "Остров Врангеля" в этом регионе, обитает 5-6 тыс. белых медведей.