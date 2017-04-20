Главу управления подмосковного Минздрава подозревают в получении взяток

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Начальник управления Министерства здравоохранения Московской области подозревается в получении взяток на 2 млн рублей. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Она подтвердила, что в отношении чиновника подмосковного Минздрава и нескольких представителей компаний возбуждено уголовное дело о получении взяток, в том числе в крупном и особо крупном размере, и о даче взяток. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, чиновник неоднократно получал деньги в своем служебном кабинете от представителей коммерческих организаций. "С сентября 2016 года по февраль 2017 года представители коммерческих организаций передали начальнику управления Министерства здравоохранения Московской области около 2 млн рублей за способствование в выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также в достижении победы на аукционах в электронной форме на право заключить контракты на поставку расходных материалов лечебным учреждениям".

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Подмосковья.

"В настоящее время следователями проведены обыски у всех подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты соответствующие документы и денежные средства", - сообщила представитель ГСУ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.