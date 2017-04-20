Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главу управления подмосковного Минздрава подозревают в получении взяток

Происшествия
20 апреля, 9:03 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По версии следствия, чиновник получал деньги от представителей коммерческих организаций за помощь в выдаче лицензий на медицинскую деятельность
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Начальник управления Министерства здравоохранения Московской области подозревается в получении взяток на 2 млн рублей. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Она подтвердила, что в отношении чиновника подмосковного Минздрава и нескольких представителей компаний возбуждено уголовное дело о получении взяток, в том числе в крупном и особо крупном размере, и о даче взяток. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, чиновник неоднократно получал деньги в своем служебном кабинете от представителей коммерческих организаций. "С сентября 2016 года по февраль 2017 года представители коммерческих организаций передали начальнику управления Министерства здравоохранения Московской области около 2 млн рублей за способствование в выдаче лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также в достижении победы на аукционах в электронной форме на право заключить контракты на поставку расходных материалов лечебным учреждениям".

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Подмосковья.

"В настоящее время следователями проведены обыски у всех подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты соответствующие документы и денежные средства", - сообщила представитель ГСУ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
2
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
3
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
4
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
5
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Запуск "Союза МС-04" с новым экипажем МКС. Видеотрансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама