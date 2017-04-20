Около 200 населенных пунктов Украины остаются без света из-за непогоды

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Резкое понижение температуры воздуха и сильные осадки стали причиной отключения электроснабжения около 200 населенных пунктов на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 мск 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: 99 населенных пунктов в Харьковской области, 72 - Днепропетровской, 14 - Полтавской, девять - Херсонской и пять - Запорожской областях", - говорится в сообщении. Бригады облэнерго ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Накануне спасателям удалось возобновить подачу электричества в 354 населенных пункта, которые были обесточены из-за непогоды 18 - 19 апреля.

Неблагоприятные погодные условия нынешней весной наблюдаются по всей территории Украины. В в страну пришли нехарактерные для середины апреля холода, вплоть до заморозков. Согласно данным ГСЧС, ухудшение погоды ожидается в южных, восточных и большинстве центральных областей вплоть до 22 апреля. Из-за аномальных погодных условий в ряде регионов школьников отправили на вынужденные каникулы, были отменены авиарейсы, а также введены ограничения на передвижение транспорта.