Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Твери раскрыта преступная группа, легализовавшая более 1,5 тыс. мигрантов

Происшествия
20 апреля, 10:48 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 20, апреля. /ТАСС
Для оформления регистрационных документов преступники использовали хостелы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 20 апреля. /ТАСС/. УФСБ по Тверской области совместно с сотрудниками Росгвардии пресекло деятельность преступной группировки в Твери, занимавшейся легализацией незаконных мигрантов на территории России. За время ее деятельности удалось фиктивно поставить на учет более 1,5 тыс. выходцев из других стран, сообщили в региональном управлении ФСБ.

"Сотрудники ФСБ во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии раскрыли в Твери преступную группу, которая осуществляла незаконную легализацию в РФ иностранцев", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, для оформления регистрационных документов использовались хостелы. В ходе обысков в местах проживания и хостелах изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама