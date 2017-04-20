В Твери раскрыта преступная группа, легализовавшая более 1,5 тыс. мигрантов

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ТВЕРЬ, 20 апреля. /ТАСС/. УФСБ по Тверской области совместно с сотрудниками Росгвардии пресекло деятельность преступной группировки в Твери, занимавшейся легализацией незаконных мигрантов на территории России. За время ее деятельности удалось фиктивно поставить на учет более 1,5 тыс. выходцев из других стран, сообщили в региональном управлении ФСБ.
"Сотрудники ФСБ во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии раскрыли в Твери преступную группу, которая осуществляла незаконную легализацию в РФ иностранцев", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, для оформления регистрационных документов использовались хостелы. В ходе обысков в местах проживания и хостелах изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").