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Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью

Происшествия
20 апреля, 11:34 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова
На территории авиабазы работают следователи
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ПЕРМЬ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Солдат-срочник погиб минувшей ночью на авиабазе под Пермью. Об этом сообщил ТАСС председатель Союза призывников России Марсель Хазиев.

"По нашим сводкам прошла такая информация, что солдат-срочник из Челябинской области погиб в ночь на 20 апреля. Мы держим ситуацию на контроле", - отметил Хазиев.

В главном военном следственном управлении Следственного комитета ТАСС подтвердили информацию о гибели солдата и сообщили, что "в настоящий момент следователи работают" на территории авиабазы. Более подробной информации о причинах трагедии и других обстоятельствах случившегося на данный момент в ведомстве предоставить не смогли.

В пресс-службе Центрального военного округа также готовят комментарий по запросу ТАСС.

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