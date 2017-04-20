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Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" украинец отказался от госпитализации

Происшествия
20 апреля, 11:24 UTC+3 КРАСНОДАР апреля. /Корр., ТАСС
Ранее сообщилось, что мужчина был переведен в одну из ростовских клиник
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КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС /. Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" моторист гражданин Украины отказался от госпитализации. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, 1982 года рождения, от госпитализации в больнице Темрюка отказался. Уехал в Ростов с представителем посольства Украины", - сказал собеседник агентства. По данным источников в медицинских кругах Ростовской области, от госпитализации в лечебные учреждения региона он также отказался.

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Ранее сообщалось, что пострадавший был переведен в одну из ростовских клиник по просьбе родственников. В морге кубанской больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.

Спасенный моторист, гражданин Украины весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

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