Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" украинец отказался от госпитализации

Олени, волки и эвенк: как оленеводы спасают стада от хищников и браконьеровАрктика сегодня 20 апреля, 11:37
На КЭФ подписали соглашения с новыми лицензиатами Зимней универсиады-2019Новости партнеров 20 апреля, 11:25
Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при РоссииСпорт 20 апреля, 11:20
Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в МосквеСпорт 20 апреля, 11:19
ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера ЯрушкинаСпорт 20 апреля, 11:08
Индонго может отказаться от титула IBF и боя с россиянином ЛипинцомСпорт 20 апреля, 10:55
Защитник клуба НХЛ "Ванкувер" Трямкин перешел в "Автомобилист"Спорт 20 апреля, 10:55
"Галс-Девелопмент" объявляет финансовые результаты за 2016 годНовости партнеров 20 апреля, 10:53
Города особых мастеров: как людям помогают не отчаиватьсяВ стране 20 апреля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 20 апреля. /Корр. ТАСС /. Пострадавший при крушении судна "Герои Арсенала" моторист гражданин Украины отказался от госпитализации. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
"Гражданин Украины Черненко Константин Игоревич, 1982 года рождения, от госпитализации в больнице Темрюка отказался. Уехал в Ростов с представителем посольства Украины", - сказал собеседник агентства. По данным источников в медицинских кругах Ростовской области, от госпитализации в лечебные учреждения региона он также отказался.
Ранее сообщалось, что пострадавший был переведен в одну из ростовских клиник по просьбе родственников. В морге кубанской больницы остаются два тела погибших членов экипажа судна, еще одно отправлено в морг в ЦРБ Геленджика.
Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии.
Спасенный моторист, гражданин Украины весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа судна погибли, поиски остальных восьми продолжаются.