Глава ФСБ: заказчик теракта в Петербурге "практически установлен"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ФСБ практически установила личность заказчика теракта, который был совершен в Санкт-Петербурге 3 апреля. Об этом сообщил глава cлужбы Александр Бортников.

Бортников добавил, что расследование дела о теракте продолжается. "То, что официально предъявлено (обвинение), это как раз свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене", - добавил Бортников.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство, пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании восьми подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, двое - в Москве. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Позднее был задержан еще один подозреваемый - Аброр Азимов, который, по данным ФСБ, осуществил подготовку террориста-смертника. Басманный суд Москвы 20 апреля рассмотрит вопрос об аресте по делу о теракте также его брата, Акрама Азимова, задержанного в среду в Подмосковье.