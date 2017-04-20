Арбитражный суд подтвердил нарушение антимонопольного закона аэропортом Мурманска

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МУРМАНСК, 20 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Мурманской области подтвердил решение регионального Управления ФАС России об антимонопольных нарушениях в аэропорту Мурманска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
"Мурманское УФАС России рассмотрело дело в отношении ОАО "Аэропорт Мурманск", которое признало нарушившим требования антимонопольного законодательства. Аэропорт обжаловал решение, но арбитражный суд оставил заявление без удовлетворения", - сообщили в ведомстве.
Поводом для проверки УФАС явилось заявление ЗАО "Аэросервис", которое занималось производством и доставкой бортового питания на воздушные суда в аэропорту города Мурманска. Аэропорт после смены собственника, пользуясь своим положением субъекта естественной монополии, стал препятствовать деятельности компании, вытесняя ее с рынка.
В частности, был прекращен предполетный досмотр, как следствие остановлена поставка на суда бортового питания. "Данные действия привели к блокированию хозяйственной деятельности ЗАО "Аэросервис" и невозможности исполнения своих обязательств по договорам с авиакомпаниями, поскольку осуществление предполетного досмотра бортовых запасов и грузов, доставляемых на воздушные судна, является обязательной процедурой по обеспечению авиационной безопасности", - сказали в УФАС.
В связи с этим аэропорт Мурманска был признан нарушителем Федерального закона "О защите конкуренции". Не согласившись с решением УФАС, аэропорт обжаловал его в судебном порядке, однако Арбитражный суд Мурманской области отказал аэропорту в удовлетворении таких требований.