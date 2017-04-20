Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и отмывание денег

КИШИНЕВ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, обвиняемый в хищении и отмывании денег, в том числе и из банков России, осужден на 18 лет тюрьмы. Такой приговор вынес сегодня на закрытом для прессы заседании суд Кишинева, признавший обвиняемого виновным по двум статьям Уголовного кодекса республики - "Мошенничество" и "Отмывание денег".

"Суд постановил приговорить Платона к 18 годам в тюрьме закрытого типа с лишением права занимать определенные должности в течение пять лет", - отмечается в приговоре. Суд также постановил взыскать с него 869,2 млн лей (около $40 млн) и арестовал имущество, доли в компаниях-резидентах, а также банковские счета обвиняемого.

Перед оглашением приговора в суде выступил прокурор Андрей Бэешу, представляющий в деле сторону обвинения, который потребовал приговорить обвиняемого к 23 годам тюрьмы. "Мы приняли в расчет все обстоятельства совершенных преступлений, в том числе отягчающие вину, а также поведение сторон", - отметил прокурор.

Платону отказались предоставить последнее слово, мотивировав это тем, что он "неуважительно вел себя по отношению к судьям". Когда охранники выводили его из зала суда, он крикнул журналистам, что считает суд "цирком Плахотнюка" (Владимир Плахотнюк, один из лидеров правящей Демократической партии Молдовы. - Прим. ТАСС).

Платона обвиняют в хищении из обанкротившегося в октябре 2015 года молдавского Banca de Economii ("Сберегательный банк") более 800 млн леев (около $40 млн). Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.

Скандал вокруг кражи €1 млрд из этого и других банков в Молдавии разгорелся летом 2015 года. Платона также подозревают в причастности к выводу денег в офшоры из России через молдавские банки в нашумевшем деле, получившем в прессе название "Ландромат".

Защита обжалует приговор

Платон был задержан в Киеве в июле 2016 года по линии Интерпола, спустя несколько часов после объявления его в международный розыск. В Кишинев он был доставлен на частном самолете, который, как утверждает его защита, зафрахтовал Плахотнюк.

Так, адвокат Эдуард Руденко заявил журналистам, что его подзащитный невиновен. "Все адвокаты настаивали на оправдательном решении. По поводу многочисленных нарушений гражданских прав подзащитного уже зарегистрирована жалоба в Европейском суде по правам человека", - отметил Руденко.

По его словам, из показаний на суде очевиден вывод - компании, через которые выводили деньги из молдавских банков, были приписаны Платону, но на самом деле контролировались "группой Илана Шора".

Адвокаты осужденного считают, что такая оперативность говорит о том, что власти Молдавии и Украины действовали согласованно. По их мнению, обвинения в адрес Платона не связаны с разбирательством вокруг кражи из банковской системы страны, а обусловлены другими причинами, в частности политическими. Со своей стороны Платон ранее заявлял журналистам, что за его арестом стоит его бывший партнер по бизнесу Плахотнюк.